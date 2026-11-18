Marktbericht

S&P 500-Handel aktuell.

Am Mittwoch sinkt der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE um 0,07 Prozent auf 7.335,49 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62,442 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,140 Prozent stärker bei 7.350,83 Punkten, nach 7.340,53 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.303,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7.367,68 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 2,38 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.659,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der S&P 500 7.691,76 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.617,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,96 Prozent. 7.844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell TJX Cos (+ 8,09 Prozent auf 140,36 USD), Take Two (+ 7,18 Prozent auf 218,58 USD), Target (+ 5,12 Prozent auf 167,69 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 3,13 Prozent auf 317,00 USD) und Textron (+ 3,10 Prozent auf 84,16 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Freeport-McMoRan (-7,56 Prozent auf 51,12 USD), Cerebras Systems (-6,53 Prozent auf 97,38 USD), Newmont (-5,18 Prozent auf 105,50 USD), Marathon Petroleum (-3,83 Prozent auf 380,46 USD) und Valero Energy (-3,80 Prozent auf 349,96 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15.760.066 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,75 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net