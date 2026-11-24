Index im Blick

Am Dienstag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1,72 Prozent auf 23.675,09 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,43 Prozent auf 23.745,86 Punkte an der Kurstafel, nach 24.089,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23.455,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.884,74 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 25.955,34 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25.980,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.872,01 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,89 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.722,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SIGA Technologies (+ 15,43 Prozent auf 2,66 USD), Geron (+ 12,11 Prozent auf 1,02 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7,28 Prozent auf 9,36 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 7,17 Prozent auf 30,35 USD) und Biomarin Pharmaceutical (+ 6,82 Prozent auf 66,85 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Americas Car-Mart (-50,47 Prozent auf 0,35 USD), AXT (-15,54 Prozent auf 32,11 USD), Richardson Electronics (-12,95 Prozent auf 14,76 USD), TTM Technologies (-12,03 Prozent auf 60,32 USD) und Ultra Clean (-11,67 Prozent auf 36,37 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.130.303 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,566 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 0,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 26,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net