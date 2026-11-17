Kursverlauf

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagmittag schwächer.

Am Dienstag fällt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1,55 Prozent auf 24.130,50 Punkte zurück. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 24.528,06 Punkte an der Kurstafel, nach 24.509,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24.547,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.989,09 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 26.140,03 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26.644,91 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 22.708,07 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 16,28 Prozent auf 1,00 USD), Elbit Systems (+ 7,28 Prozent auf 730,28 USD), Americas Car-Mart (+ 4,30 Prozent auf 0,97 USD), Geron (+ 3,26 Prozent auf 0,97 USD) und Nissan Motor (+ 2,94 Prozent auf 1,75 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Century Casinos (-22,93 Prozent auf 0,24 USD), Cogent Communications (-12,60 Prozent auf 3,26 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-12,56 Prozent auf 1,88 USD), Dorel Industries (-10,44 Prozent auf 0,80 USD) und Salesforce (-9,58 Prozent auf 194,25 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 31.438.293 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,16 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 21,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net