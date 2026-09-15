Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags
Der S&P 500 fällt heute.
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Am Dienstag sinkt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0,46 Prozent auf 7.584,84 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61,860 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,077 Prozent auf 7.614,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7.619,98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7.617,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.572,69 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 7.785,76 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 7.554,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.615,28 Punkte.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,59 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.816,70 Punkten. 6.316,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Skyworks Solutions (+ 10,09 Prozent auf 87,26 USD), PerkinElmer (+ 8,23 Prozent auf 139,06 USD), Qorvo (+ 7,30 Prozent auf 115,86 USD), Illumina (+ 5,40 Prozent auf 219,46 USD) und Quest Diagnostics (+ 4,52 Prozent auf 248,64 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Bath Body Works (-5,64 Prozent auf 16,90 USD), Coinbase (-5,52 Prozent auf 180,88 USD), Chipotle Mexican Grill (-5,29 Prozent auf 35,07 USD), Seagate Technology (-4,39 Prozent auf 770,16 USD) und Caseys General Stores (-4,25 Prozent auf 595,17 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 6.429.555 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,563 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 13,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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