Schwacher Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

10.08.26 20:02 Uhr

Anleger in New York treten heute den Rückzug an.

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 53.902,22 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25,294 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,347 Prozent auf 53.849,26 Punkte an der Kurstafel, nach 54.036,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 54.072,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53.859,29 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52.637,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 49.609,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 44.175,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,41 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 4,11 Prozent auf 194,23 USD), Salesforce (+ 2,53 Prozent auf 197,61 USD), Cisco (+ 2,26 Prozent auf 124,18 USD), Merck (+ 1,52 Prozent auf 130,54 USD) und Microsoft (+ 1,39 Prozent auf 506,95 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-2,56 Prozent auf 218,22 USD), Apple (-2,10 Prozent auf 306,76 USD), Sherwin-Williams (-1,86 Prozent auf 362,86 USD), Walt Disney (-1,84 Prozent auf 102,98 USD) und Travelers (-1,80 Prozent auf 377,39 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 12.530.475 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie hat mit 11,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net