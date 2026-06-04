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S&P 500 aktuell

Schwacher Wochentag in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag

05.06.26 20:02 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag | finanzen.net

Der S&P 500 notiert am Freitag im negativen Bereich.

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Um 20:00 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,65 Prozent auf 7.459,46 Punkte zurück. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,350 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,635 Prozent schwächer bei 7.536,13 Punkten in den Handel, nach 7.584,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.541,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.437,27 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 1,62 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, einen Stand von 7.259,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.830,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5.939,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,76 Prozent. Bei 7.620,90 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Chipotle Mexican Grill (+ 5,04 Prozent auf 29,60 USD), Allstate (+ 4,41 Prozent auf 220,14 USD), Procter Gamble (+ 4,38 Prozent auf 146,95 USD), Welltower (+ 4,34 Prozent auf 209,57 USD) und Kimberly-Clark (+ 4,32 Prozent auf 98,55 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Sandisk (-11,35 Prozent auf 1.560,00 USD), Super Micro Computer (-10,90 Prozent auf 41,79 USD), IPG Photonics (-10,15 Prozent auf 110,07 USD), Micron Technology (-9,78 Prozent auf 898,63 USD) und QUALCOMM (-9,61 Prozent auf 219,26 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21.168.478 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,472 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,91 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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