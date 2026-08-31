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Euronext-Handel im Blick

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag leichter

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag leichter

Der CAC 40 gibt am Mittwoch nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196.00 EUR 0.62 EUR 0.32 %
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Indizes
CAC 40
8,259.71 EUR -42.14 EUR -0.51 %
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Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,71 Prozent leichter bei 8.242,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,514 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,107 Prozent auf 8.292,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8.301,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8.306,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8.241,77 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,93 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der CAC 40 8.509,64 Punkte auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 8.209,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der CAC 40 7.654,25 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,581 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 159.493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,976 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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