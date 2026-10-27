Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus
Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.
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Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,34 Prozent auf 7.820,53 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,397 Prozent tiefer bei 7.816,15 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.847,32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7.814,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.835,59 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.077,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.406,06 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der CAC 40 noch bei 8.239,18 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 4,57 Prozent zu Buche. Bei 8.755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 26.177 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,022 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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