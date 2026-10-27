DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.107 -0,2%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,60 +0,9%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.467 -0,2%Euro 1,1152 -0,2%Öl 116,1 +0,3%Gold 3.999 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.44 EUR -0.44 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
432.55 EUR -2.80 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
67.10 EUR -0.34 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
26.11 EUR -0.39 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.61 EUR -0.06 EUR -1.51 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,828.89 EUR -18.43 EUR -0.23 %
News | Analysen

Am Dienstag verbucht der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,34 Prozent auf 7.820,53 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,397 Prozent tiefer bei 7.816,15 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.847,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7.814,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.835,59 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.077,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.406,06 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der CAC 40 noch bei 8.239,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 4,57 Prozent zu Buche. Bei 8.755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 26.177 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,022 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.