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Index-Performance im Fokus

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schließt in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schließt in der Verlustzone

Am Abend zogen sich die Börsianer in Paris zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196.76 EUR 1.38 EUR 0.71 %
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Stellantis
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Indizes
CAC 40
8,280.63 EUR -21.22 EUR -0.26 %
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Am Mittwoch fiel der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 8.280,63 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,514 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,107 Prozent auf 8.292,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8.301,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.237,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8.307,66 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.509,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der CAC 40 noch bei 8.209,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.654,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,04 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 280.193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222,976 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
20.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.

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