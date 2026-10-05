Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

05.10.26 17:57 Uhr

So performte der CAC 40 am Montag zum Handelsende.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,80 Prozent tiefer bei 7.834,10 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,354 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,624 Prozent auf 7.847,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7.897,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.796,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.866,80 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 8.278,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 8.508,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 8.081,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 4,41 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 317.416 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 198,024 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net