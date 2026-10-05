DAX 25.482 +0,9%ESt50 6.299 +0,9%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,58 -1,2%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.337 -0,1%Euro 1,1242 +0,2%Öl 99,5 -0,8%Gold 4.152 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich in der Verlustzone

So performte der CAC 40 am Montag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
191.00 EUR 1.20 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
374.50 EUR 0.80 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
58.42 EUR 0.42 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
25.01 EUR -0.37 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
4.12 EUR 0.13 EUR 3.34 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,897.95 EUR 63.85 EUR 0.82 %
News | Analysen

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,80 Prozent tiefer bei 7.834,10 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,354 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,624 Prozent auf 7.847,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7.897,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.796,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.866,80 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 8.278,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 8.508,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 8.081,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 4,41 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 317.416 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 198,024 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.