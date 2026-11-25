CAC 40-Performance im Fokus

Der CAC 40 notierte heute im Minus.

Zum Handelsschluss stand im Euronext-Handel ein Minus von 0,75 Prozent auf 7.980,57 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,680 Prozent auf 8.095,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8.040,49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.146,26 Punkte, das Tagestief hingegen 7.980,57 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 0,190 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7.782,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.439,20 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 25.11.2025, mit 8.025,80 Punkten bewertet.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,62 Prozent ein. Bei 8.755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 363.853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,112 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net