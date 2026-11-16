Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsende schwächer

Marktbericht

CAC 40-Kurs zum Handelsende.

Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 8.352,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,198 Prozent fester bei 8.385,48 Punkten in den Montagshandel, nach 8.368,91 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.401,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8.352,00 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 7.956,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.636,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 8.170,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,91 Prozent zu Buche. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 366.895 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 240,001 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,67 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net