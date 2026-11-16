DAX 26.599 -0,6%ESt50 6.348 -0,6%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,60 -6,0%Nas 24.582 -2,2%Bitcoin 58.932 -0,4%Euro 1,0996 -0,3%Öl 92,9 -3,0%Gold 3.846 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Marktbericht

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsende schwächer

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsende schwächer

CAC 40-Kurs zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
204.00 EUR -1.20 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
449.85 EUR -0.15 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
73.48 EUR 0.68 EUR 0.93 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
28.29 EUR 0.26 EUR 0.93 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.38 EUR -0.11 EUR -3.19 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
8,352.00 EUR -16.91 EUR -0.20 %
News | Analysen

Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 8.352,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,198 Prozent fester bei 8.385,48 Punkten in den Montagshandel, nach 8.368,91 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.401,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8.352,00 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 7.956,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.636,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 8.170,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,91 Prozent zu Buche. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 366.895 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 240,001 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,67 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.