Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart leichter

Index-Bewegung

23.10.26 09:27 Uhr

Der CAC 40 verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag fällt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,31 Prozent auf 7.786,74 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,376 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 7.812,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7.811,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7.812,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.784,07 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 1,25 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2026, den Stand von 8.123,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der CAC 40 bei 8.299,09 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 8.225,78 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 4,98 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 64.887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,798 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net