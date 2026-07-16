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CAC 40-Marktbericht

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start im Minus

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start im Minus

CAC 40-Handel am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.40 EUR -1.22 EUR -0.63 %
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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
17.68 EUR 0.04 EUR 0.20 %
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Indizes
CAC 40
8,339.63 EUR -38.23 EUR -0.46 %
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Um 09:11 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,66 Prozent auf 8.322,31 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,462 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,610 Prozent auf 8.326,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8.377,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.317,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8.330,76 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,189 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 17.06.2026, den Stand von 8.430,79 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 17.04.2026, einen Stand von 8.425,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.822,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 23.331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 244,713 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16.07.26 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.