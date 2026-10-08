Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet die Sitzung mit Verlusten

ATX im Fokus

08.10.26 17:57 Uhr

Der ATX zeigte sich am Donnerstagabend schwächer.

Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,78 Prozent tiefer bei 6.560,57 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 191,915 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,229 Prozent leichter bei 6.596,88 Punkten in den Handel, nach 6.611,99 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.596,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.503,62 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,34 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der ATX 6.905,58 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der ATX noch bei 6.376,56 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 4.702,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,59 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell PORR (+ 3,99 Prozent auf 31,25 EUR), Verbund (+ 3,01 Prozent auf 65,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 74,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,91 Prozent auf 221,50 EUR) und EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-16,64 Prozent auf 10,42 EUR), Raiffeisen (-3,29 Prozent auf 55,85 EUR), Palfinger (-2,76 Prozent auf 26,40 EUR), BAWAG (-1,94 Prozent auf 167,00 EUR) und CA Immobilien (-1,88 Prozent auf 20,85 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 691.435 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 45,177 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net