DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 72.838 -2,0%Euro 1,1213 -0,0%Öl 104,1 -0,2%Gold 4.147 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX im Fokus

Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet die Sitzung mit Verlusten

Schwacher Wochentag in Wien: ATX beendet die Sitzung mit Verlusten

Der ATX zeigte sich am Donnerstagabend schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
213.00 EUR -6.50 EUR -2.96 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
167.90 EUR -0.70 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.00 EUR -0.30 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
108.30 EUR -2.40 EUR -2.17 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.55 EUR -0.05 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
11.16 EUR -1.46 EUR -11.57 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
74.65 EUR 1.80 EUR 2.47 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
30.55 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Palfinger AG
26.90 EUR -0.05 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
31.40 EUR 1.65 EUR 5.55 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
55.90 EUR -4.85 EUR -7.98 %
Charts | News | Analysen
Verbund AG
64.90 EUR 2.00 EUR 3.18 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,560.57 EUR -51.42 EUR -0.78 %
News | Analysen

Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,78 Prozent tiefer bei 6.560,57 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 191,915 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,229 Prozent leichter bei 6.596,88 Punkten in den Handel, nach 6.611,99 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.596,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.503,62 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,34 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der ATX 6.905,58 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der ATX noch bei 6.376,56 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 4.702,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,59 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell PORR (+ 3,99 Prozent auf 31,25 EUR), Verbund (+ 3,01 Prozent auf 65,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 74,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,91 Prozent auf 221,50 EUR) und EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-16,64 Prozent auf 10,42 EUR), Raiffeisen (-3,29 Prozent auf 55,85 EUR), Palfinger (-2,76 Prozent auf 26,40 EUR), BAWAG (-1,94 Prozent auf 167,00 EUR) und CA Immobilien (-1,88 Prozent auf 20,85 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 691.435 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 45,177 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.