ATX im Fokus

Der ATX zeigte sich am Freitagabend schwächer.

Am Freitag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 2,74 Prozent tiefer bei 6.204,21 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 186,471 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,065 Prozent leichter bei 6.374,95 Punkten in den Handel, nach 6.379,10 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.374,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.191,21 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 6,78 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der ATX 6.452,99 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der ATX noch bei 6.567,24 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Stand von 4.819,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 15,93 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 1,32 Prozent auf 18,44 EUR), STRABAG SE (-0,38 Prozent auf 103,80 EUR), EVN (-0,49 Prozent auf 30,35 EUR), Verbund (-0,58 Prozent auf 68,50 EUR) und OMV (-0,86 Prozent auf 68,95 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-14,47 Prozent auf 97,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,65 Prozent auf 68,80 EUR), Lenzing (-4,70 Prozent auf 9,74 EUR), Andritz (-4,32 Prozent auf 77,50 EUR) und voestalpine (-3,78 Prozent auf 32,56 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 551.133 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net