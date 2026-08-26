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ATX-Performance im Blick

Schwacher Wochentag in Wien: ATX fällt am Mittag

Schwacher Wochentag in Wien: ATX fällt am Mittag

ATX-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
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ATX
6,727.87 EUR -40.37 EUR -0.6 %
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Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,64 Prozent leichter bei 6.725,02 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190,950 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,020 Prozent fester bei 6.769,56 Punkten, nach 6.768,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.805,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.721,67 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der ATX auf 6.457,92 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der ATX auf 6.075,32 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der ATX mit 4.647,20 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 25,66 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.845,42 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 1,02 Prozent auf 69,20 EUR), Verbund (+ 0,84 Prozent auf 59,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,64 Prozent auf 31,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,57 Prozent auf 17,70 EUR) und STRABAG SE (+ 0,53 Prozent auf 95,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Raiffeisen (-2,35 Prozent auf 62,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,22 Prozent auf 149,80 EUR), BAWAG (-2,11 Prozent auf 176,00 EUR), Wienerberger (-1,94 Prozent auf 19,22 EUR) und Palfinger (-1,73 Prozent auf 31,25 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 94.446 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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