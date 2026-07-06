Schwacher Wochentag in Wien: ATX fällt zurück

ATX-Performance im Fokus

12:25

Der ATX bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,56 Prozent auf 6.528,73 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 182,436 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,076 Prozent auf 6.560,51 Punkte an der Kurstafel, nach 6.565,51 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.502,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.567,32 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.084,17 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 5.443,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der ATX mit 4.408,14 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 21,99 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 1,58 Prozent auf 57,95 EUR), Wienerberger (+ 1,05 Prozent auf 23,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), Verbund (+ 0,27 Prozent auf 56,35 EUR) und Lenzing (+ 0,20 Prozent auf 25,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-8,92 Prozent auf 175,60 EUR), PORR (-1,85 Prozent auf 45,10 EUR), Vienna Insurance (-1,34 Prozent auf 66,20 EUR), DO (-1,13 Prozent auf 219,50 EUR) und Palfinger (-1,06 Prozent auf 32,80 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124.037 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,910 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,92 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net