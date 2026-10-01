Schwacher Wochentag in Wien: ATX leichter

ATX-Kursverlauf

01.10.26 12:25 Uhr

Der ATX bewegt sich am Donnerstag im Minus.

Am Donnerstag verbucht der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 1,24 Prozent auf 6.770,98 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 196,271 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,085 Prozent leichter bei 6.850,14 Punkten, nach 6.856,00 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6.692,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.850,14 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der ATX 6.758,19 Punkte auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Wert von 6.386,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der ATX auf 4.699,72 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 26,52 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,25 Prozent auf 203,00 EUR), Wienerberger (+ 0,59 Prozent auf 17,16 EUR), DO (+ 0,21 Prozent auf 187,80 EUR), Palfinger (-0,18 Prozent auf 27,40 EUR) und BAWAG (-0,22 Prozent auf 178,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-8,17 Prozent auf 19,10 EUR), UNIQA Insurance (-2,58 Prozent auf 17,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,55 Prozent auf 68,90 EUR), Erste Group Bank (-2,39 Prozent auf 118,20 EUR) und Raiffeisen (-2,25 Prozent auf 60,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 212.119 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net