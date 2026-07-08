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Schwacher Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag schwächer

Schwacher Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
71.90 EUR 0.30 EUR 0.42 %
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AT & S (AT&S)
187.00 EUR 1.40 EUR 0.75 %
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DO & CO
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Palfinger AG
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Verbund AG
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Wienerberger AG
22.18 EUR 0.22 EUR 1.00 %
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Indizes
ATX
6,479.16 EUR -26.23 EUR -0.4 %
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Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,38 Prozent auf 6.480,84 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 180,437 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 6.504,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6.505,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.505,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.458,54 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,046 Prozent aufwärts. Der ATX stand vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 6.420,63 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Wert von 5.882,17 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 4.459,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 21,10 Prozent zu Buche. Bei 6.599,69 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. 5.007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,39 Prozent auf 188,40 EUR), Wienerberger (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR), Palfinger (+ 1,11 Prozent auf 31,95 EUR), Andritz (+ 0,69 Prozent auf 72,60 EUR) und STRABAG SE (+ 0,60 Prozent auf 84,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Vienna Insurance (-3,45 Prozent auf 64,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,29 Prozent auf 17,04 EUR), Raiffeisen (-1,75 Prozent auf 56,25 EUR), DO (-1,48 Prozent auf 200,00 EUR) und Verbund (-1,09 Prozent auf 58,80 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 123.794 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,133 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura