Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag in Rot

Index im Fokus

01.09.26 12:25 Uhr

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,64 Prozent schwächer bei 3.306,98 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,018 Prozent auf 3.328,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3.328,25 Punkten am Vortag.

Bei 3.304,99 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.343,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3.181,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.003,75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.318,44 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,41 Prozent. Bei 3.363,45 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Semperit (+ 2,95 Prozent auf 17,45 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,24 Prozent auf 4,11 EUR), OMV (+ 1,02 Prozent auf 69,20 EUR), Verbund (+ 0,84 Prozent auf 59,80 EUR) und Telekom Austria (+ 0,79 Prozent auf 10,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Frequentis (-4,47 Prozent auf 72,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,59 Prozent auf 4,51 EUR), Raiffeisen (-2,35 Prozent auf 62,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,22 Prozent auf 149,80 EUR) und BAWAG (-2,11 Prozent auf 176,00 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 94.446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 48,013 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net