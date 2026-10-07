Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt Handel im Minus

Kursverlauf

07.10.26 09:27 Uhr

Der ATX Prime setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,67 Prozent tiefer bei 3.307,39 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,020 Prozent auf 3.328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3.329,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3.330,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.301,49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 0,369 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.390,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.191,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.350,94 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,42 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 1,28 Prozent auf 63,40 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,05 EUR), Polytec (+ 0,68 Prozent auf 5,94 EUR), OMV (+ 0,63 Prozent auf 71,65 EUR) und Telekom Austria (+ 0,45 Prozent auf 8,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Lenzing (-2,33 Prozent auf 12,60 EUR), STRABAG SE (-2,30 Prozent auf 102,00 EUR), Andritz (-2,01 Prozent auf 82,80 EUR) und ZUMTOBEL (-1,46 Prozent auf 4,04 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 34.255 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,633 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net