Index im Fokus

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsende im Minus.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,87 Prozent leichter bei 3.052,27 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,116 Prozent auf 3.114,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3.110,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.124,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.043,63 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 3.081,43 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 3.254,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.431,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 14,83 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern markiert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 4,76 Prozent auf 26,40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,25 Prozent auf 3,24 EUR), Verbund (+ 1,08 Prozent auf 70,00 EUR), Telekom Austria (+ 0,58 Prozent auf 8,62 EUR) und CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-12,34 Prozent auf 96,60 EUR), voestalpine (-3,85 Prozent auf 32,00 EUR), Frequentis (-3,73 Prozent auf 64,60 EUR), Semperit (-3,64 Prozent auf 14,55 EUR) und FACC (-3,42 Prozent auf 14,10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 604.002 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net