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Kursverlauf

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt zurück

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt zurück

Der ATX Prime verbucht am vierten Tag der Woche Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
26.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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AT & S (AT&S)
182.00 EUR -0.60 EUR -0.33 %
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DO & CO
201.50 EUR 0.50 EUR 0.25 %
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Erste Group Bank AG
114.80 EUR -1.30 EUR -1.12 %
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Frequentis
71.50 EUR 2.10 EUR 3.03 %
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Kapsch TrafficCom AG
5.26 EUR 0.18 EUR 3.54 %
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Marinomed Biotech AG
5.60 EUR 0.25 EUR 4.67 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
83.70 EUR -1.80 EUR -2.11 %
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OMV AG
64.45 EUR 0.55 EUR 0.86 %
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Polytec
4.83 EUR 0.26 EUR 5.69 %
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Schoeller-Bleckmann
32.30 EUR 0.20 EUR 0.62 %
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Warimpex
0.48 EUR -0.03 EUR -5.49 %
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Wienerberger AG
21.28 EUR 0.56 EUR 2.70 %
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Indizes
ATX Prime
3,181.28 EUR -32.30 EUR -1.01 %
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Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,91 Prozent tiefer bei 3.184,31 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,054 Prozent auf 3.215,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3.213,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3.215,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.179,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,52 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.218,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.877,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.266,77 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,79 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 2,34 Prozent auf 4,81 EUR), Frequentis (+ 2,08 Prozent auf 73,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,03 Prozent auf 181,20 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 64,80 EUR) und AMAG (+ 1,12 Prozent auf 27,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Warimpex (-5,49 Prozent auf 0,48 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,78 Prozent auf 81,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,41 Prozent auf 5,10 EUR), Erste Group Bank (-2,76 Prozent auf 112,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,61 Prozent auf 31,70 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 129.011 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,172 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura