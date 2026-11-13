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ATX Prime-Kursverlauf

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone

Der ATX Prime erlitt zum Handelsende Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
125.80 EUR -0.20 EUR -0.16 %
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Erste Group Bank AG
116.60 EUR -0.80 EUR -0.68 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.20 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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Frequentis
64.10 EUR -1.90 EUR -2.88 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
73.30 EUR 0.50 EUR 0.69 %
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OMV AG
73.30 EUR 1.45 EUR 2.02 %
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Polytec
4.13 EUR -0.21 EUR -4.84 %
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Rosenbauer
57.80 EUR -3.40 EUR -5.56 %
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Telekom Austria AG
8.95 EUR 0.10 EUR 1.13 %
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UBM Development AG
14.70 EUR -0.50 EUR -3.29 %
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voestalpine AG
37.08 EUR -1.78 EUR -4.58 %
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Wienerberger AG
16.84 EUR 0.25 EUR 1.51 %
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Wolford AG
1.88 EUR 0.07 EUR 3.87 %
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ZUMTOBEL AG
3.92 EUR -0.08 EUR -2.00 %
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Indizes
ATX Prime
3,261.14 EUR -16.19 EUR -0.49 %
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Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,49 Prozent schwächer bei 3.261,14 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,039 Prozent auf 3.276,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3.277,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.290,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.258,35 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 3,23 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.252,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.314,07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.435,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 22,68 Prozent zu Buche. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,82 Prozent auf 76,60 EUR), Polytec (+ 2,44 Prozent auf 4,19 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,31 Prozent auf 123,40 EUR), Telekom Austria (+ 0,79 Prozent auf 8,91 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,77 Prozent auf 3,95 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Rosenbauer (-4,61 Prozent auf 58,00 EUR), UBM Development (-3,32 Prozent auf 14,55 EUR), voestalpine (-3,28 Prozent auf 36,56 EUR) und Frequentis (-2,76 Prozent auf 63,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 646.722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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