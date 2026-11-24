Index-Bewegung

Der ATX Prime bewegt sich am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain.

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,91 Prozent leichter bei 3.082,09 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,116 Prozent stärker bei 3.114,12 Punkten, nach 3.110,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3.124,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.075,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der ATX Prime bei 3.081,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3.254,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2.431,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,95 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3.448,52 Punkte. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 4,76 Prozent auf 26,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,37 Prozent auf 3,89 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), Palfinger (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 19,52 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-7,26 Prozent auf 102,20 EUR), Rosenbauer (-2,99 Prozent auf 52,00 EUR), Frequentis (-2,98 Prozent auf 65,10 EUR), Lenzing (-2,77 Prozent auf 9,48 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-2,67 Prozent auf 69,20 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 237.874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net