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ATX Prime-Kursentwicklung

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schwächelt zum Handelsstart

02.07.26 09:27 Uhr
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schwächelt zum Handelsstart | finanzen.net

Der ATX Prime verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

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ATX Prime
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Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent schwächer bei 3.138,35 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,041 Prozent auf 3.143,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3.142,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.145,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.132,58 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,470 Prozent zurück. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 3.034,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der ATX Prime noch bei 2.706,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.215,13 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 2,39 Prozent auf 51,40 EUR), voestalpine (+ 2,37 Prozent auf 41,50 EUR), OMV (+ 1,28 Prozent auf 55,55 EUR), Polytec (+ 0,86 Prozent auf 4,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,62 Prozent auf 64,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil ZUMTOBEL (-4,68 Prozent auf 3,87 EUR), Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,98 Prozent auf 189,00 EUR), Frequentis (-2,14 Prozent auf 59,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,57 Prozent auf 75,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 19.242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,482 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,25 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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