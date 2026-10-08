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Wiener Börse-Handel im Blick

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter

Der ATX Prime bewegt sich am Mittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
27.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Erste Group Bank AG
108.30 EUR -2.40 EUR -2.17 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.55 EUR -0.05 EUR -0.17 %
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Flughafen Wien AG
52.60 EUR -0.40 EUR -0.75 %
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Lenzing AG
11.16 EUR -1.46 EUR -11.57 %
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OMV AG
74.05 EUR 1.20 EUR 1.65 %
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Raiffeisen
55.90 EUR -4.85 EUR -7.98 %
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Rosenbauer
62.20 EUR -0.40 EUR -0.64 %
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Verbund AG
64.90 EUR 2.00 EUR 3.18 %
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voestalpine AG
41.80 EUR -2.26 EUR -5.13 %
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Warimpex
0.50 EUR 0.00 EUR -0.60 %
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Aktie kaufen
Wienerberger AG
15.24 EUR -0.22 EUR -1.42 %
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Wolford AG
1.96 EUR 0.02 EUR 1.03 %
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Indizes
ATX Prime
3,219.02 EUR -25.50 EUR -0.79 %
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Um 12:08 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,19 Prozent auf 3.205,87 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,215 Prozent schwächer bei 3.237,54 Punkten, nach 3.244,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.194,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.237,54 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 2,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3.390,37 Punkte. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 3.137,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der ATX Prime 2.350,06 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,60 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 1,98 Prozent auf 64,35 EUR), Flughafen Wien (+ 1,52 Prozent auf 53,60 EUR), Rosenbauer (+ 1,28 Prozent auf 63,40 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,75 EUR) und AMAG (+ 0,36 Prozent auf 28,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Lenzing (-10,72 Prozent auf 11,16 EUR), Wolford (-10,62 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Raiffeisen (-3,03 Prozent auf 56,00 EUR) und voestalpine (-2,98 Prozent auf 41,72 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 149.526 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45,177 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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