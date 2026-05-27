DAX25.044 +0,1%Est506.318 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 +0,8%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.068 +0,3%Euro1,1463 ±0,0%Öl79,63 +0,5%Gold4.152 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, VW, D-Wave, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
HORNBACH-Aktie höher: Baumarktkonzern steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn HORNBACH-Aktie höher: Baumarktkonzern steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn
Großer Verfallstag: DAX wechselhaft - 25.000-Punkte-Marke bleibt umkämpft Großer Verfallstag: DAX wechselhaft - 25.000-Punkte-Marke bleibt umkämpft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags leichter

19.06.26 15:57 Uhr
Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags leichter | finanzen.net

Der ATX Prime kommt heute nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
170,00 EUR -1,00 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,46 EUR 0,04 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
115,20 EUR -0,90 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
17,72 EUR 0,48 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Frequentis
73,00 EUR -0,90 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
56,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rosenbauer
59,00 EUR -1,20 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
31,70 EUR -0,75 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Semperit AG Holding
14,85 EUR -0,10 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telekom Austria AG
9,73 EUR 0,12 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
17,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
44,18 EUR -0,16 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
2,22 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
3.208,7 PKT -2,4 PKT -0,08%
Charts|News|Analysen

Um 15:40 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 3.204,89 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,034 Prozent auf 3.210,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3.211,12 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.214,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.188,24 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,84 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 2.888,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.614,22 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 2.162,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,57 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3.231,82 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 1,60 Prozent auf 17,82 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,70 Prozent auf 17,16 EUR), Semperit (+ 0,67 Prozent auf 15,05 EUR) und BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 171,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-4,76 Prozent auf 2,40 EUR), Frequentis (-3,05 Prozent auf 73,20 EUR), Rosenbauer (-2,96 Prozent auf 59,00 EUR), CPI Europe (-1,93 Prozent auf 15,26 EUR) und voestalpine (-1,65 Prozent auf 44,06 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 242.061 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,80 zu Buche schlagen. Mit 8,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen