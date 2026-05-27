Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags leichter

Index-Bewegung

Der ATX Prime kommt heute nicht vom Fleck.

Um 15:40 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 3.204,89 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,034 Prozent auf 3.210,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3.211,12 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.214,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.188,24 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,84 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 2.888,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.614,22 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 2.162,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,57 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3.231,82 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 1,60 Prozent auf 17,82 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,70 Prozent auf 17,16 EUR), Semperit (+ 0,67 Prozent auf 15,05 EUR) und BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 171,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-4,76 Prozent auf 2,40 EUR), Frequentis (-3,05 Prozent auf 73,20 EUR), Rosenbauer (-2,96 Prozent auf 59,00 EUR), CPI Europe (-1,93 Prozent auf 15,26 EUR) und voestalpine (-1,65 Prozent auf 44,06 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 242.061 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,80 zu Buche schlagen. Mit 8,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net