Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende schwächer

ATX Prime aktuell

Der ATX Prime zeigte sich am dritten Tag der Woche in Rot.

Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 1,21 Prozent auf 3.179,50 Punkte nach unten. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent stärker bei 3.218,74 Punkten, nach 3.218,32 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3.219,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.152,83 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 2.958,18 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Stand von 2.617,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der ATX Prime auf 2.189,42 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,61 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Flughafen Wien (+ 4,40 Prozent auf 52,20 EUR), Polytec (+ 3,53 Prozent auf 4,40 EUR), DO (+ 1,61 Prozent auf 220,50 EUR), Wienerberger (+ 1,46 Prozent auf 23,68 EUR) und CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Frequentis (-7,04 Prozent auf 68,70 EUR), Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Vienna Insurance (-4,17 Prozent auf 64,40 EUR), ZUMTOBEL (-2,91 Prozent auf 4,00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,88 Prozent auf 5,40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 407.330 Aktien gehandelt. Mit 45,249 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,86 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net