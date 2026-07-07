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Wiener Börse-Handel im Fokus

Schwacher Wochentag in Wien: ATX schwächelt mittags

Schwacher Wochentag in Wien: ATX schwächelt mittags

Der ATX notiert am Mittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
170.40 EUR -4.40 EUR -2.52 %
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Schoeller-Bleckmann
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Verbund AG
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Wienerberger AG
22.00 EUR -1.04 EUR -4.51 %
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ATX
6,380.73 EUR -107.50 EUR -1.66 %
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Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,86 Prozent leichter bei 6.367,44 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 182,744 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 6.489,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.488,23 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6.489,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.343,46 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 3,02 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 6.005,89 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.04.2026, den Stand von 5.665,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der ATX mit 4.410,22 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 18,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 2,98 Prozent auf 58,75 EUR), Verbund (+ 2,63 Prozent auf 58,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,51 Prozent auf 30,35 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,46 Prozent auf 173,60 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,25 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Erste Group Bank (-4,56 Prozent auf 113,00 EUR), DO (-4,15 Prozent auf 208,00 EUR), Raiffeisen (-4,05 Prozent auf 54,50 EUR), Wienerberger (-3,76 Prozent auf 22,04 EUR) und PORR (-2,96 Prozent auf 42,65 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 316.937 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 46,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 6,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank