Schwacher Wochentag in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende
Der ATX verlor am fünften Tag der Woche an Boden.
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Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,18 Prozent schwächer bei 6.434,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 188,392 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,076 Prozent leichter bei 6.506,47 Punkten, nach 6.511,40 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6.416,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6.532,16 Einheiten.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 0,238 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.792,23 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Stand von 6.744,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der ATX mit 4.767,33 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,24 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 2,10 Prozent auf 218,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,06 Prozent auf 66,80 EUR), EVN (+ 0,65 Prozent auf 30,85 EUR), BAWAG (+ 0,06 Prozent auf 162,70 EUR) und STRABAG SE (-0,20 Prozent auf 101,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-4,55 Prozent auf 11,74 EUR), AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 105,80 EUR), Verbund (-3,52 Prozent auf 72,70 EUR), voestalpine (-3,46 Prozent auf 40,14 EUR) und Vienna Insurance (-2,46 Prozent auf 71,30 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 516.404 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,079 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie weist mit 7,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6,67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion Finanzen.net
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