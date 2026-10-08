Schwacher Wochentag in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge

Index im Fokus

08.10.26 09:27 Uhr

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Donnerstag notiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 1,29 Prozent schwächer bei 6.526,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 191,915 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,229 Prozent tiefer bei 6.596,88 Punkten in den Handel, nach 6.611,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6.507,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.596,88 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 2,84 Prozent nach. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 6.905,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6.376,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der ATX 4.702,68 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,96 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 0,91 Prozent auf 221,50 EUR), OMV (+ 0,62 Prozent auf 73,35 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 30,65 EUR), PORR (-0,50 Prozent auf 29,90 EUR) und Verbund (-0,55 Prozent auf 62,75 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-4,64 Prozent auf 11,92 EUR), Raiffeisen (-2,68 Prozent auf 56,20 EUR), voestalpine (-2,60 Prozent auf 41,88 EUR), BAWAG (-2,47 Prozent auf 166,10 EUR) und Wienerberger (-2,26 Prozent auf 15,15 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27.858 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,177 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,24 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net