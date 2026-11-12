Schwacher Wochentag in Wien: ATX zeigt sich zum Start schwächer

ATX-Kursverlauf

12.11.26 09:27 Uhr

Der ATX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Donnerstag verbucht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,60 Prozent auf 6.698,20 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 193,234 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,022 Prozent leichter bei 6.737,36 Punkten, nach 6.738,85 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6.698,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.738,52 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 4,09 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der ATX 6.609,76 Punkte auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 6.710,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der ATX auf 4.931,68 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 25,16 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 11,44 EUR), Vienna Insurance (+ 0,39 Prozent auf 77,10 EUR), PORR (+ 0,30 Prozent auf 33,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,27 Prozent auf 73,60 EUR) und EVN (+ 0,16 Prozent auf 31,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil STRABAG SE (-2,00 Prozent auf 108,00 EUR), Raiffeisen (-1,25 Prozent auf 63,40 EUR), Erste Group Bank (-1,02 Prozent auf 116,80 EUR), Palfinger (-0,88 Prozent auf 28,00 EUR) und UNIQA Insurance (-0,84 Prozent auf 18,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104.159 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,721 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net