Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag

SLI im Blick

19.10.26 15:58 Uhr

Der SLI notiert heute im negativen Bereich.

Um 15:40 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,35 Prozent leichter bei 2.298,82 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,424 Prozent schwächer bei 2.297,01 Punkten, nach 2.306,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.293,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.301,28 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SLI mit 2.215,38 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 2.298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 2.035,68 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,87 Prozent aufwärts. Bei 2.352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,09 Prozent auf 87,22 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3.948,00 CHF), Lonza (+ 0,73 Prozent auf 608,40 CHF), Swisscom (+ 0,60 Prozent auf 672,50 CHF) und Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 610,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen UBS (-1,69 Prozent auf 38,96 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,66 Prozent auf 74,42 CHF), Julius Bär (-1,64 Prozent auf 69,74 CHF), Straumann (-1,34 Prozent auf 92,56 CHF) und Lindt (-1,07 Prozent auf 8.330,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1.598.695 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 326,266 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,74 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net