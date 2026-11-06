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Index im Fokus

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Handelsende zurück

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Handelsende zurück

Der SLI verlor am Freitagabend an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
66.94 EUR -1.56 EUR -2.28 %
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Amrize
37.18 EUR -1.99 EUR -5.08 %
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Julius Bär
73.30 EUR -3.20 EUR -4.18 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
256.90 EUR -7.30 EUR -2.76 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,565.00 EUR -20.00 EUR -0.21 %
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Partners Group AG
726.80 EUR -6.00 EUR -0.82 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
421.45 EUR -8.35 EUR -1.94 %
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Sandoz
89.60 EUR -0.06 EUR -0.07 %
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Swiss Re AG
166.90 EUR -7.75 EUR -4.44 %
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UBS
43.40 EUR -1.15 EUR -2.58 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
685.00 EUR -5.20 EUR -0.75 %
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Indizes
SLI
2,379.22 CHF -32.86 CHF -1.36 %
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Schlussendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 1,36 Prozent tiefer bei 2.379,22 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 1,77 Prozent schwächer bei 2.369,29 Punkten, nach 2.412,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.353,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.379,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,735 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 2.226,28 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 2.328,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2.010,74 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 10,61 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.433,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 0,19 Prozent auf 83,78 CHF), Amrize (-0,32 Prozent auf 34,73 CHF), Roche (-0,36 Prozent auf 390,30 CHF), Julius Bär (-0,50 Prozent auf 67,90 CHF) und Partners Group (-0,68 Prozent auf 670,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-4,55 Prozent auf 151,95 CHF), Kühne + Nagel International (-3,96 Prozent auf 235,50 CHF), Alcon (-2,36 Prozent auf 61,30 CHF), Lindt (-2,32 Prozent auf 8.635,00 CHF) und Zurich Insurance (-2,11 Prozent auf 630,20 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.249.633 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 344,359 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,30 zu Buche schlagen. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,74 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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