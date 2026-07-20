Schwacher Wochentag in Zürich: SLI gibt zum Start nach
Der SLI notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.
Werte in diesem Artikel
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,29 Prozent leichter bei 2.276,16 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,357 Prozent tiefer bei 2.274,66 Punkten, nach 2.282,80 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2.274,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.282,00 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.215,34 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 2.120,22 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Wert von 1.986,05 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,82 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,40 Prozent auf 682,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 80,36 CHF), Logitech (+ 1,23 Prozent auf 83,62 CHF), Novartis (+ 1,06 Prozent auf 124,40 CHF) und UBS (+ 0,74 Prozent auf 42,36 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Schindler (-5,79 Prozent auf 254,00 CHF), Julius Bär (-3,99 Prozent auf 70,78 CHF), Lonza (-1,66 Prozent auf 555,60 CHF), Sonova (-1,56 Prozent auf 202,00 CHF) und Alcon (-1,41 Prozent auf 55,96 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 217.831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 287,455 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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