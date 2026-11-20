Index-Bewegung

Der SLI bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,30 Prozent leichter bei 2.360,89 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,269 Prozent leichter bei 2.361,67 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.368,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2.358,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.365,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 2,90 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 2.316,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.299,21 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 2.023,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,76 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.443,50 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 1,28 Prozent auf 8.320,00 CHF), Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 149,55 CHF), Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 85,35 CHF), Novartis (+ 0,88 Prozent auf 128,36 CHF) und Swisscom (+ 0,85 Prozent auf 711,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-3,36 Prozent auf 505,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,11 Prozent auf 66,10 CHF), UBS (-1,90 Prozent auf 37,68 CHF), Julius Bär (-1,53 Prozent auf 66,96 CHF) und Richemont (-1,24 Prozent auf 174,95 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.420.731 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 346,825 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,27 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net