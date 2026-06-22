Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert am Mittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Mit dem SLI geht es am Mittag abwärts.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 2.221,78 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,631 Prozent tiefer bei 2.213,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.227,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2.223,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.210,96 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2.144,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.974,59 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 1.936,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.227,19 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 2,48 Prozent auf 512,80 CHF), Roche (+ 1,98 Prozent auf 324,90 CHF), Lindt (+ 1,76 Prozent auf 9.255,00 CHF), Novartis (+ 1,58 Prozent auf 122,18 CHF) und Alcon (+ 1,10 Prozent auf 53,36 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil VAT (-6,14 Prozent auf 663,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,57 Prozent auf 86,28 CHF), Amrize (-2,55 Prozent auf 42,80 CHF), Logitech (-2,06 Prozent auf 84,74 CHF) und Sika (-2,02 Prozent auf 160,30 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 751.553 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 275,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net