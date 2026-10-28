Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer
Der SLI bewegt sich am Mittag auf rotem Terrain.
Werte in diesem Artikel
Um 12:08 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,62 Prozent leichter bei 2.331,10 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,581 Prozent leichter bei 2.332,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.345,67 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2.330,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.341,75 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,195 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 2.246,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.316,39 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 2.018,62 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,37 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 72,78 CHF), VAT (+ 1,08 Prozent auf 600,00 CHF), Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 641,80 CHF), Lindt (+ 0,73 Prozent auf 8.300,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,59 Prozent auf 948,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-10,98 Prozent auf 81,86 CHF), Sandoz (-3,22 Prozent auf 79,46 CHF), Givaudan (-1,72 Prozent auf 3.876,00 CHF), Roche (-1,45 Prozent auf 393,20 CHF) und Julius Bär (-1,41 Prozent auf 68,38 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.587.658 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 343,860 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,17 Prozent gelockt.
Redaktion Finanzen.net
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