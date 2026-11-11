Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Mittwochmittag in Rot

Index im Blick

11.11.26 12:25 Uhr

Der SMI sinkt am Mittwoch.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,29 Prozent schwächer bei 14.994,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,721 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,200 Prozent tiefer bei 15.007,89 Punkten in den Handel, nach 15.037,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.986,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15.077,00 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 13.787,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der SMI mit 14.575,25 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 12.702,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,19 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 15.092,56 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 70,84 CHF), Logitech (+ 2,47 Prozent auf 82,16 CHF), Galderma (+ 1,25 Prozent auf 190,90 CHF), Amrize (+ 0,78 Prozent auf 34,72 CHF) und Sandoz (+ 0,24 Prozent auf 83,58 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Alcon (-5,72 Prozent auf 58,34 CHF), Swiss Life (-2,20 Prozent auf 968,80 CHF), Novartis (-0,94 Prozent auf 133,22 CHF), Geberit (-0,87 Prozent auf 590,40 CHF) und Roche (-0,77 Prozent auf 398,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die Alcon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 959.102 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net