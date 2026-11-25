SMI-Performance im Blick

So performte der SMI am Mittwoch letztendlich.

Der SMI sank im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,47 Prozent auf 14.664,92 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,708 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,877 Prozent auf 14.863,09 Punkte an der Kurstafel, nach 14.733,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.909,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.664,92 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,565 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SMI einen Stand von 14.462,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.525,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der SMI 12.771,63 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 15.272,42 Punkte. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 2,41 Prozent auf 34,86 CHF), Holcim (+ 1,42 Prozent auf 74,32 CHF), Nestlé (+ 1,01 Prozent auf 87,15 CHF), Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 153,70 CHF) und Geberit (+ 0,72 Prozent auf 588,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,18 Prozent auf 63,36 CHF), Givaudan (-2,32 Prozent auf 4.002,00 CHF), Richemont (-2,15 Prozent auf 168,40 CHF), Logitech (-1,88 Prozent auf 81,34 CHF) und UBS (-1,39 Prozent auf 36,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5.017.922 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 347,723 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,91 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net