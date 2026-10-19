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Index im Blick

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SMI zeigt sich am Montagnachmittag leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
80.10 EUR -0.90 EUR -1.11 %
Charts | News | Analysen
Alcon AG
58.68 EUR -0.64 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen
Givaudan AG
4,254.00 EUR 26.00 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
93.26 EUR -0.40 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Lonza AG (N)
656.40 EUR 10.20 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
661.40 EUR 7.00 EUR 1.07 %
Charts | News | Analysen
Richemont
188.65 EUR -1.55 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
409.60 EUR 3.55 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
83.22 EUR 0.70 EUR 0.85 %
Charts | News | Analysen
Swiss Life AG (N)
993.60 EUR 0.60 EUR 0.06 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
163.30 EUR 2.90 EUR 1.81 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.00 EUR -0.78 EUR -1.82 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,326.60 CHF -64.71 CHF -0.45 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,37 Prozent auf 14.338,00 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,442 Prozent auf 14.327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14.391,31 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.350,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14.295,37 Einheiten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.786,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.343,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der SMI bei 12.644,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,23 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,09 Prozent auf 87,22 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3.948,00 CHF), Lonza (+ 0,73 Prozent auf 608,40 CHF), Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 610,60 CHF) und Sandoz (+ 0,18 Prozent auf 77,32 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil UBS (-1,69 Prozent auf 38,96 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,66 Prozent auf 74,42 CHF), Alcon (-0,95 Prozent auf 54,22 CHF), Richemont (-0,88 Prozent auf 174,55 CHF) und Swiss Life (-0,65 Prozent auf 921,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.598.695 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 326,266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,74 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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