Schwacher Wochentag in Zürich: SMI mit Abgaben

Marktbericht

Wenig Veränderung ist am dritten Tag der Woche in Zürich zu beobachten.

Um 15:40 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 13.262,99 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,547 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,013 Prozent auf 13.268,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13.269,77 Punkten am Vortag.

Bei 13.321,88 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13.254,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 12.839,27 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 13.476,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, stand der SMI noch bei 11.609,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,118 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Partners Group (+ 2,68 Prozent auf 905,20 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 75,82 CHF), Lonza (+ 1,06 Prozent auf 534,60 CHF), Alcon (+ 0,76 Prozent auf 63,52 CHF) und UBS (+ 0,69 Prozent auf 33,71 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Richemont (-2,69 Prozent auf 152,15 CHF), Holcim (-0,91 Prozent auf 71,88 CHF), Swisscom (-0,60 Prozent auf 662,50 CHF), Nestlé (-0,39 Prozent auf 79,12 CHF) und Novartis (-0,23 Prozent auf 120,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1.342.481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 274,107 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,74 zu Buche schlagen. Mit 5,80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net