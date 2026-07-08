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Marktbericht

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI mittags leichter

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI mittags leichter

Am vierten Tag der Woche herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
91.90 EUR 2.32 EUR 2.59 %
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Alcon AG
58.10 EUR -0.58 EUR -0.99 %
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Geberit AG (N)
562.40 EUR 4.40 EUR 0.79 %
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Logitech S.A.
85.60 EUR 1.20 EUR 1.42 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.10 EUR -0.94 EUR -1.03 %
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Novartis AG
135.52 EUR -1.72 EUR -1.25 %
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Partners Group AG
709.80 EUR -20.20 EUR -2.77 %
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Richemont
197.55 EUR 0.90 EUR 0.46 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
362.45 EUR -2.80 EUR -0.77 %
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Swiss Re AG
143.30 EUR -1.00 EUR -0.69 %
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Swisscom AG
670.00 EUR 10.00 EUR 1.52 %
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UBS
45.02 EUR 0.68 EUR 1.53 %
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Indizes
SMI
14,183.11 CHF 8.76 CHF 0.06 %
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Am Donnerstag geht es im SMI um 12:07 Uhr via SIX um 0,03 Prozent auf 14.170,22 Punkte nach unten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,681 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,234 Prozent auf 14.207,46 Punkte an der Kurstafel, nach 14.174,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.214,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.136,94 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,77 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13.356,31 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 13.159,56 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Stand von 12.006,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,97 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14.464,53 Punkte. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,62 Prozent auf 84,52 CHF), Logitech (+ 2,23 Prozent auf 79,78 CHF), UBS (+ 1,31 Prozent auf 41,64 CHF), Richemont (+ 1,02 Prozent auf 182,70 CHF) und Geberit (+ 0,55 Prozent auf 516,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-1,39 Prozent auf 654,20 CHF), Nestlé (-1,28 Prozent auf 83,03 CHF), Novartis (-0,92 Prozent auf 124,74 CHF), Alcon (-0,81 Prozent auf 53,56 CHF) und Swisscom (-0,65 Prozent auf 611,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 758.068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 292,900 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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07.07.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.