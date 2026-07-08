Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert

SMI-Entwicklung

15.07.26 12:25 Uhr

In Zürich stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Mittwoch verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,04 Prozent auf 14.236,10 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,667 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,165 Prozent höher bei 14.265,29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14.241,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14.265,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.141,15 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,062 Prozent zurück. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 13.717,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, notierte der SMI bei 13.219,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der SMI einen Wert von 11.901,32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,46 Prozent aufwärts. Bei 14.464,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 5,07 Prozent auf 192,65 CHF), Partners Group (+ 0,40 Prozent auf 702,80 CHF), Holcim (+ 0,24 Prozent auf 74,64 CHF), Alcon (+ 0,15 Prozent auf 54,28 CHF) und Roche (+ 0,09 Prozent auf 327,30 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swiss Re (-1,07 Prozent auf 134,55 CHF), Nestlé (-0,97 Prozent auf 83,07 CHF), Swisscom (-0,79 Prozent auf 627,00 CHF), Givaudan (-0,71 Prozent auf 3.359,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,65 Prozent auf 609,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1.018.723 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 284,413 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net