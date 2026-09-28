Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich letztendlich schwächer

SMI-Entwicklung

28.09.26 17:57 Uhr

Wenig Veränderung war am Montagabend in Zürich zu beobachten.

Der SMI schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 13.942,91 Punkten ab. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,577 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,638 Prozent auf 14.034,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13.945,71 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 13.937,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.083,11 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 14.399,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der SMI 14.172,71 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der SMI-Kurs 11.929,80 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,64 Prozent auf 584,20 CHF), Sika (+ 1,37 Prozent auf 185,60 CHF), Novartis (+ 1,34 Prozent auf 121,40 CHF), Sandoz (+ 1,07 Prozent auf 71,92 CHF) und Swiss Re (+ 0,88 Prozent auf 142,90 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Roche (-1,36 Prozent auf 355,40 CHF), Logitech (-1,36 Prozent auf 82,86 CHF), Givaudan (-0,84 Prozent auf 3.418,00 CHF), UBS (-0,71 Prozent auf 40,51 CHF) und Galderma (-0,61 Prozent auf 162,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4.160.166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,377 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net