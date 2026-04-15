DAX24.205 +0,6%Est505.964 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5800 +1,1%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.070 -0,5%Euro1,1785 -0,1%Öl95,67 +0,8%Gold4.818 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AIXTRON A0WMPJ Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- CATL, Him & Hers, Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch DocMorris-Aktie mit Höhenflug: Online-Apotheke wächst und verringert Verlust - auch Redcare fliegt hoch
Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung Nach Elliott-Einstieg: Daikin-Aktie mit starkem Kurssprung - Anleger setzen auf strategische Neuausrichtung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich mittags leichter

16.04.26 12:25 Uhr
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich mittags leichter | finanzen.net

In Zürich ist am vierten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
72,68 CHF 0,28 CHF 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
45,67 CHF -0,38 CHF -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
2.889,00 CHF 5,00 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
77,70 CHF 1,54 CHF 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,22 CHF -0,25 CHF -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
117,64 CHF -0,70 CHF -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
925,00 CHF 11,00 CHF 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
313,40 CHF -3,60 CHF -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
149,95 CHF 1,30 CHF 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
932,20 CHF 5,80 CHF 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
130,75 CHF 0,50 CHF 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
656,50 CHF -2,50 CHF -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,95 CHF 0,10 CHF 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
558,40 CHF -0,20 CHF -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.194,2 PKT -25,4 PKT -0,19%
Charts|News|Analysen

Um 12:07 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,19 Prozent leichter bei 13.194,16 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,560 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,058 Prozent schwächer bei 13.211,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13.219,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13.231,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.171,41 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,783 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 16.03.2026, mit 12.882,20 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der SMI auf 13.413,59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, stand der SMI noch bei 11.598,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,401 Prozent nach. Bei 14.063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,63 Prozent auf 77,40 CHF), Partners Group (+ 1,12 Prozent auf 924,20 CHF), Sika (+ 1,11 Prozent auf 150,30 CHF), Givaudan (+ 0,52 Prozent auf 2.899,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,52 Prozent auf 931,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Amrize (-1,04 Prozent auf 45,57 CHF), Roche (-0,98 Prozent auf 313,90 CHF), Swisscom (-0,76 Prozent auf 654,00 CHF), Nestlé (-0,46 Prozent auf 78,11 CHF) und Novartis (-0,42 Prozent auf 117,84 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1.162.481 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,437 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,38 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
15.04.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen