Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich mittags leichter

Index im Fokus

In Zürich ist am vierten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:07 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,19 Prozent leichter bei 13.194,16 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,560 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,058 Prozent schwächer bei 13.211,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13.219,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13.231,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.171,41 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,783 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 16.03.2026, mit 12.882,20 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der SMI auf 13.413,59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, stand der SMI noch bei 11.598,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,401 Prozent nach. Bei 14.063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,63 Prozent auf 77,40 CHF), Partners Group (+ 1,12 Prozent auf 924,20 CHF), Sika (+ 1,11 Prozent auf 150,30 CHF), Givaudan (+ 0,52 Prozent auf 2.899,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,52 Prozent auf 931,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Amrize (-1,04 Prozent auf 45,57 CHF), Roche (-0,98 Prozent auf 313,90 CHF), Swisscom (-0,76 Prozent auf 654,00 CHF), Nestlé (-0,46 Prozent auf 78,11 CHF) und Novartis (-0,42 Prozent auf 117,84 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1.162.481 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,437 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,38 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net