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SLI im Fokus

Schwacher Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SLI mittags

Schwacher Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SLI mittags

Heute halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,950.00 EUR -470.00 EUR -4.51 %
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Logitech S.A.
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Novartis AG
136.72 EUR 5.44 EUR 4.14 %
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Partners Group AG
730.60 EUR -12.60 EUR -1.70 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
357.50 EUR -1.20 EUR -0.33 %
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Schindler AG (PS)
289.25 EUR -2.10 EUR -0.72 %
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Swiss Re AG
143.40 EUR -4.45 EUR -3.01 %
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UBS
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VAT
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SLI
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 2.282,57 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,357 Prozent auf 2.274,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2.282,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.274,07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.284,24 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 2.215,34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der SLI mit 2.120,22 Punkten berechnet. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 1.986,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Novartis (+ 3,09 Prozent auf 126,90 CHF), VAT (+ 2,94 Prozent auf 686,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Logitech (+ 1,50 Prozent auf 83,84 CHF) und Galderma (+ 1,27 Prozent auf 175,15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Schindler (-6,31 Prozent auf 252,60 CHF), Julius Bär (-3,99 Prozent auf 70,78 CHF), Lindt (-3,28 Prozent auf 9.280,00 CHF), Alcon (-2,36 Prozent auf 55,42 CHF) und Swiss Re (-1,48 Prozent auf 133,35 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 938.027 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 287,455 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09:46 Novartis Market-Perform Bernstein Research
09:26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Novartis Neutral UBS AG
07.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG