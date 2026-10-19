Schwacher Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags

SMI-Kursentwicklung

19.10.26 12:25 Uhr

Anleger in Zürich treten am Montagmittag den Rückzug an.

Am Montag steht der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,37 Prozent im Minus bei 14.337,81 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,442 Prozent auf 14.327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14.391,31 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.300,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14.350,79 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 13.786,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SMI 14.343,70 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 12.644,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 0,74 Prozent auf 3.944,00 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 608,20 CHF), Partners Group (+ 0,36 Prozent auf 609,60 CHF), Logitech (+ 0,32 Prozent auf 86,56 CHF) und Amrize (+ 0,22 Prozent auf 31,37 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,69 Prozent auf 74,40 CHF), UBS (-1,59 Prozent auf 39,00 CHF), Richemont (-0,97 Prozent auf 174,40 CHF), Sika (-0,88 Prozent auf 180,95 CHF) und Galderma (-0,77 Prozent auf 174,70 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.081.830 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 326,266 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,74 zu Buche schlagen. Mit 7,43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net